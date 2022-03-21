На станції зараз знаходиться близько 500 окупантів, а також 50 одиниць важкої техніки.

Запорізька атомна електростанція, попри окупацію російськими терористами, продовжує генерувати електроенергію для потреб енергосистеми України.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Всеукраїнського марафону.

"На станції працює український персонал, працює в нормальному, якщо можна сказати в таких умовах, режимі. Керівництво станції працює фактично під дулами автоматів, і воно має всі технічні питання погоджувати з командиром цих орків. Але технічно станція працює, технічно станція видає електроенергію в тому обсязі, який необхідний для потреб енергосистеми", - сказав він.

Котін додав, що на станції зараз знаходиться близько 500 окупантів, а також 50 одиниць ворожої важкої техніки.

Ситуація на Запорізькій АЕС:

4 березня 2022 року російські фашисти захопили Запорізьку АЕС.

10 березня в "Енергоатомі" повідомили, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Співробітники станції знаходяться під сильним психологічним тиском.

Зараз в мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня був виведений в аварійний ремонт енергоблок №6, оскільки був пошкоджений при обстрілі окупантами.

17 березня керівник "Укренерго" заявив, що з'єднання енергомережею Запорізької АЕС з окупованим Кримом, як це планують російські загарбники, технічно неможливо.

Війна проти України: