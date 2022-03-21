Запорізька атомна електростанція, попри окупацію російськими терористами, продовжує генерувати електроенергію для потреб енергосистеми України.
Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Всеукраїнського марафону.
"На станції працює український персонал, працює в нормальному, якщо можна сказати в таких умовах, режимі. Керівництво станції працює фактично під дулами автоматів, і воно має всі технічні питання погоджувати з командиром цих орків. Але технічно станція працює, технічно станція видає електроенергію в тому обсязі, який необхідний для потреб енергосистеми", - сказав він.
Котін додав, що на станції зараз знаходиться близько 500 окупантів, а також 50 одиниць ворожої важкої техніки.
Ситуація на Запорізькій АЕС:
4 березня 2022 року російські фашисти захопили Запорізьку АЕС.
10 березня в "Енергоатомі" повідомили, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Співробітники станції знаходяться під сильним психологічним тиском.
Зараз в мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня був виведений в аварійний ремонт енергоблок №6, оскільки був пошкоджений при обстрілі окупантами.
17 березня керівник "Укренерго" заявив, що з'єднання енергомережею Запорізької АЕС з окупованим Кримом, як це планують російські загарбники, технічно неможливо.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.