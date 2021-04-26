Постачальник "останньої надії" забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" на ринку газу, встановила ціну блакитного палива на травень для 650 тисяч домогосподарств у розмірі 9,57 грн за куб. м.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"ДК "Нафтогаз України" як постачальник "останньої надії" (ПОН) забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. На сьогодні ПОН обслуговує майже 650 тис. домогосподарств. Ціна на газ для клієнтів ПОН в травні складе 9,57 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що надалі такі клієнти мають обрати собі газову компанію та укласти з нею договір, щоб отримати більш вигідні ціни.

При цьому, для решти побутових споживачів ціна на блакитне паливо від ДК "Нафтогаз України" з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року дорівнюватиме 7,96 грн за куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ДК "Нафтогаз України") з 1 травня 2021 року автоматично переводить клієнтів на новий річний тарифний план - "фіксований", - зазначили в компанії.

У компанії повідомили, що річні тарифні плани - це ринковий спосіб забезпечити населенню страховку від сезонних цінових коливань, які клієнти відчували, наприклад, минулого року. Фіксовані цінові пропозиції постачальників захищають населення, але при цьому зберігають конкуренцію на ринку газу.

Що цьому передувало

Газопостачальні компанії пропонують населенню України з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року купувати блакитне паливо за ціною від 7,88 до 13,5 грн за кубометр.

Всі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ.

Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

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Автор: Ганна Бредіхіна