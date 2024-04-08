На додачу до цього в Орську виходить із берегів ще одна річка - Єлшанка.

У Росії через повені, спричинені аномальним весняним паводком, підтоплено понад 10400 житлових будинків у 39 регіонах, і вода продовжує прибувати. У МНС Росії заявляють, що настільки складної ситуації з повінню на Уралі і в Поволжі, як цього року, в історії ще не було.

Як пишуть російські новинні канали, найскладнішою залишається ситуація в Оренбурзькій області, де в Орську 5 квітня прорвало дамбу на річці Урал. На ранок понеділка в регіоні підтопленими виявилися близько 3900 будинків, а близько 6100 осіб евакуйовано в безпечну зону.

Додатково до цього в Орську виходить із берегів ще одна річка - Єлшанка. Повінь дісталася сусіднього з Орськом Новотроїцька: там вода перелилася через дамбу, проводиться евакуація. Крім того, в адміністрації Орська повідомили, що евакуюють жителів прилеглого селища Лісоторгове, не чекаючи "критичної ситуації".

Заступник голови МНС Росії Віктор Яцуценко заявив, що хвиля паводку річкою Урал зараз зміщується від Орська в бік Оренбурга.

Сьогодні почало затоплювати передмістя Оренбурга - підтоплено вже понад півтори тисячі будинків. Загалом в Оренбурзькій області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків. Мер Оренбурга заявив, що в найближчі 2 дні ситуація "буде тільки погіршуватися". Він закликав тих, хто перебуває в зоні підтоплення, "виїжджати просто зараз".

Через прорив дамб і повені в Оренбурзькій області 6 квітня ввели режим НС федерального характеру. За оцінками, пік паводку припаде на 10 квітня. У регіональному МНС сьогодні повідомили, що "нормалізація обстановки з паводками" очікується не раніше 25 квітня.

Крім того, повінь також торкнулася сусіднього Казахстану, де президент Касим-Жомарт Токаєв назвав її найбільшим стихійним лихом у країні за 80 років.

Повінь у РФ - що відомо

У російському Орську (Оренбурзька область) 5 квітня прорвало дамбу, місцева влада почала екстрену евакуацію населення. Обстановку не вдається стабілізувати, вода прибуває.

В Орську також зупинили роботу нафтопереробного заводу ПАТ "Орськнафтооргсинтез". Таке рішення ухвалили у зв'язку з підйомом води, який виник після прориву дамби.

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