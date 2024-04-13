Річка Урал продовжує виходити з берегів. Вдень рівень води зупинився на позначці 1183 см.

Місто Оренбург у Росії може повторити долю затопленої міфічної Атлантиди: влада досі не розібралася з паводком, місто йде під воду через критичний рівень води в річці Урал.

Уранці вона за чотири години додала дев'ять сантиметрів - дійшовши до позначки 1180 см станом на 10:00. Хоча "червоним" вважається показник у 930 см. Важкість ситуації описали росЗМІ у своїх звітах про Оренбург.

Зазначає, що до полудня річка розрослася ще на три см вгору, дійшовши до рівня 1183 см. В окремих частинах міста триває евакуація, а загалом у регіоні затопило більше ніж 12 тисяч будинків і 17 тисяч присадибних ділянок, кажуть у Росії.

У деяких частинах Оренбурга вода вже "валить" будинки. Обвалення стіни фіксують у будинку-чотириповерхівці, розташованому на вулиці Потєхіна, 35. Також помітні провали ґрунтів. Наймасштабніші затоплення станом на 13 квітня - у мікрорайоні Овчинне містечко (СНТ "Берізка"), СНТ "Росинка" (у селищі Весняне 2), під воду вже пішла зупинка на вулиці Білявській. Також сильно топить село імені 9 Січня в Оренбурзькому районі.

Ролики про затоплення Оренбурга показувала у своєму блозі російська журналістка Собчак.

В Оренбурзі паніка та евакуація - у місті лунала сирена

Учора в 500-тисячному Оренбурзі вила сирена через велику воду, яка продовжує підійматися, затоплюючи місто. Місцевим сказали, що ситуація в Оренбурзі вкрай небезпечна, а тривога - не жарт. Зі зверненням виступав місцевий мер Сергій Салмін.

Він стверджував, що станом на ранок 12 квітня рівень води в річці Урал піднявся на 40 см і сягнув небезпечної позначки в 1143 см.

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