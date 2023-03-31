За оцінками фахівців, роботи можуть закінчити в квітні.

В "Енергоатомі" готуються до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми. Це дозволить імпортувати електроенергію з ЄС. Свою частину робіт "Енергоатом" вже виконав, пише прес-служба компанії.

"Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи "Енергоатома" проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні", – йдеться в повідомленні.

Повітряна електролінія між Україною та Європою

Повітряна лінія, яка через Польщу з'єднує енергосистеми України та Європи існувала ще в минулому столітті. Її вивели з експлуатації на тлі розпаду СРСР, з того часу вона не працювала.

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Як пояснили в "Енергоатомі", який порушив питання про її відновлення, у перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС.

Імпорт електроенергії в Україну з Європи почався у 2023 році, це дозволило зменшити дефіцит на тлі атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Напередодні європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ухвалила рішення про збільшення можливостей імпорту електроенергії в Україну.

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