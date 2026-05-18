Ще більше грошей на війну: США продовжили дозвіл на продаж російської нафти

Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію винятку з санкцій для російської нафти, що транспортується морем, повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело. Термін дії попереднього такого винятку сплив у суботу, 16 травня.

Зазначається, що рішення було ухвалено після того, як низка країн попросили додатковий час для закупівлі російської нафти. Джерело журналістів додає, що новий дозвіл діятиме 30 днів.

Рішення американського Мінфіну дозволяє іншим країнам і надалі купувати російську нафту, яка перебуває під американськими санкціями без ризику потрапити під вторинні обмеження Штатів. А гроші від продажу нафти, як відомо, є одним з ключових джерел фінансування РФ російсько-української війни.

Reuters зазначає, що США дозволили купувати підсанкційну російську нафту з метою пом'якшення дефіциту та зниження світових цін на "чорне золото". Водночас журналісти звертають увагу, що цей крок майже не вплинув на вартість бензину у США.

Оновлено о 20:04. Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, 30-денна загальна ліцензія має "надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі застрягла в морі".

На його думку, продовження дії ліцензії має також забезпечити "додаткову гнучкість".

"Ми будемо співпрацювати з цими країнами для надання конкретних ліцензій за потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ринок фізичної нафти та забезпечити, щоб нафта досягла країн, які найбільше потребують енергоносіїв", - написав він у Твіттер.

за його словами, рішення також допоможе перенаправити існуючі поставки до країн, які найбільше цього потребують, "зменшивши можливості Китаю накопичувати нафту зі знижкою".

Санкції США проти російської нафти

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть".

Падіння світових цін на нафту, санкції США, а також удари українських дронів обвалили ціну на російську сировину на початку січня 2026 року до мінімумів з часів повномасштабного вторгнення

Втім з початком війни на Близькому Сході ситуація змінилася. РФ нарощує доходи від експорту нафти. Цьому, зокрема, посприяв дозвіл США купувати підсанкційну російську нафту.

