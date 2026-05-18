Ще більше грошей на війну: США продовжили дозвіл на продаж російської нафти

Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію винятку з санкцій для російської нафти, що транспортується морем, повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело. Термін дії попереднього такого винятку сплив у суботу, 16 травня.

Зазначається, що рішення було ухвалено після того, як низка країн попросили додатковий час для закупівлі російської нафти. Джерело журналістів додає, що новий дозвіл діятиме 30 днів.

Рішення американського Мінфіну дозволяє іншим країнам і надалі купувати російську нафту, яка перебуває під американськими санкціями без ризику потрапити під вторинні обмеження Штатів. А гроші від продажу нафти, як відомо, є одним з ключових джерел фінансування РФ російсько-української війни.

Reuters зазначає, що США дозволили купувати підсанкційну російську нафту з метою пом'якшення дефіциту та зниження світових цін на "чорне золото". Водночас журналісти звертають увагу, що цей крок майже не вплинув на вартість бензину у США.

Оновлено о 20:04. Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, 30-денна загальна ліцензія має "надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі застрягла в морі".

На його думку, продовження дії ліцензії має також забезпечити "додаткову гнучкість". 

"Ми будемо співпрацювати з цими країнами для надання конкретних ліцензій за потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ринок фізичної нафти та забезпечити, щоб нафта досягла країн, які найбільше потребують енергоносіїв", - написав він у Твіттер

за його словами, рішення також допоможе перенаправити існуючі поставки до країн, які найбільше цього потребують, "зменшивши можливості Китаю накопичувати нафту зі знижкою".

Санкції США проти російської нафти

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть".

Падіння світових цін на нафту, санкції США, а також удари українських дронів обвалили ціну на російську сировину на початку січня 2026 року до мінімумів з часів повномасштабного вторгнення

Втім з початком війни на Близькому Сході ситуація змінилася. РФ нарощує доходи від експорту нафти. Цьому, зокрема, посприяв дозвіл США купувати підсанкційну російську нафту.

