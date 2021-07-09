Середня ціна бензину А-95 за тиждень зросла на 37 копійок.

Роздрібні мережі АЗС в Україні в період з 2 по 9 липня підняли ціни на бензин і дизельне паливо в межах 0,2 - 1 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua.

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Так, наприклад, ОККО і WOG підняли ціну на дизельне паливо на 32 копійки за літр - до 29,55 грн. А - 92 і А-95 на станціях цих мереж подорожчали на 1 гривню за літр і 80 копійок за літр до 30,99 грн і 31,64 грн відповідно.

SOCAR підвищив ціну бензинів на 0,8-1 грн/л.

У мережі Shell бензини подорожчали на 80 копійок за літр. — до 30,79 і 31,64 грн, дизельне паливо-на 36 копійок за літр до 29,55 грн.

AMIC підвищив ціну бензинів на 27-34 копійки за літр, дизельне паливо— на 23 копійки за літр, до 32,48 грн. У мережі KLO всі види палива подорожчали на 30-90 копійок за літр: А-92 — до 30,49 грн, А-95 — до 30,99 грн, ДП — до 29,19 грн.

У мережі UPG бензини подорожчали на 1 грн/л - до 30,1 і 31,1 грн, ДП — на 60 копійок за літр, до 27,30 грн.

На 50 копійок за літр подорожчало паливо в мережі "Авантаж".

Середня ціна бензину А-92 за тиждень зросла на 43 копійки за літр і склала 29,2 грн, бензин А-95 подорожчав на 37 копійок за літр - до 30,13 грн, а дизельне паливо додало 18 копійок за літр - до 28,4 грн.

Держрегулювання цін на бензин: що необхідно знати

14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має надавати їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на липень з урахуванням граничної націнки повинна становити 29,55 грн за літр, бензинів - 31,64 грн за літр.

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Автор: Ігор Орел