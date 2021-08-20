За його словами, для цього РФ необхідно розуміти, які обсяги російського газу Європа готова закупити.

За словами президента Російської Федерації Володимира Путіна, РФ готова продовжувати транспортувати газ через Україну і після завершення контракту у 2024 році, але російській владі необхідно розуміти, на який термін буде продовжено транзит і в яких обсягах.

Про це він заявив на підсумковій прес-конференції після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Ми готові й після 2024 року транзитувати газ через Україну, але ми маємо зрозуміти, на який термін, в якому обсязі. А для цього ми повинні отримати відповідь від європейських партнерів - скільки вони в нас готові закуповувати. Ми не можемо підписати транзитний контракт, якщо в нас немає контрактів на поставку споживачам в Європі", - сказав Путін.

Він зазначив, що, враховуючи тенденції "зеленої енергетики" в Європі, стоїть питання - чи будуть там узагалі закуповувати російський газ. При цьому президент РФ вказав на "екологічність" "Північного потоку-2", зазначивши, що український маршрут транзиту газу дає більше викидів CO2.

Читайте такожЦіни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – ЗеленськийТакож Путін нагадав, що Меркель "завжди дотримувалася позиції про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року".

"Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором навіть після її відходу з посади канцлера", - заявив президент Росії.

"Північний потік-2": що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід побудовано вже на 99%.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди щодо "Північному потоку-2": Вашингтон відмовляється від намірів запровадили санкції для учасників проекту, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяла скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, термін якого спливає наприкінці 2024 року.

В Україні планують створити робочу групу з розробки стратегії нейтралізації загроз від запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Ганна Нагорна