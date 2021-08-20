В Україні створять групу по боротьбі з "Північним потоком-2": хто до неї увійде

У відповідному листі на ім'я Єрмака, Шмигаль підтвердив склад робочої групи.

В Україні буде створена робоча група з розробки стратегії нейтралізації загроз від запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в листі глави офісу президента Андрія Єрмака адресованому прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, повідомляє РБК-Україна. Читайте такожЦіни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – Зеленський У відповідному листі Шмигаль підтвердив склад робочої групи. До робочої групи включили: віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанишину;

міністра юстиції Дениса Малюську;

міністра енергетики Германа Галущенка.

Міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова. Передбачається створення комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо подолання наслідків запуску гаазопроводу. "Північний потік-2": Що відомо 21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди щодо "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами. Автор: Олена Коваленко

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