Завдяки закону буде збалансовано роботу енергосистеми.

Верховна Рада ухвалила закон про використання в Україні накопичувачів енергії, які збалансують роботу енергосистеми і підвищать стабільність електропостачання для споживачів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, при розробці законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії" (№5436-д) були враховані основні принципи правового регулювання систем накопичення енергії в країнах ЄС.

"Його прийняття забезпечить використання систем накопичення енергії, збалансує роботу енергосистеми, сприятиме синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-Е, а також підвищить стабільність електропостачання для споживачів", - йдеться в повідомленні.

Законом передбачається створити нового учасника на ринку електричної енергії - оператора установки зберігання енергії - і визначаються його права та обов'язки. Визначення терміна "зберігання енергії" приводиться у відповідність з Директивою ЄС.

Також регулюються питання ліцензування діяльності зі зберігання енергії, Можливість використання системи зберігання енергії споживачами, а також виробниками електричної енергії, зокрема, виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Згідно з прийнятим законом, оператор установки зберігання енергії має право надавати послуги з Балансування і допоміжні послуги. Оператору системи передачі та оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність зі зберігання енергії, разом з тим визначаються виняткові умови, при яких вони можуть використовувати установки зберігання енергії.

Накопичення енергії:

16 листопада 2021 року законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії" був прийнятий у першому читанні.

Згідно з пояснювальною запискою, завдання систем накопичення енергії (energy storage) - це оптимізація виробництва електроенергії шляхом вирівнювання графіка навантаження як на електростанцію, так і на електроенергетичну інфраструктуру.