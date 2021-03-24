За словами експерта, поточні тренди на біржах і прогнози аналітиків говорять про збереження високих цін на газ у квітні-вересні поточного року.

На тлі високих оптових цін на газ річна ціна блакитного палива, яку з 1 травня запропонують населенню постачальники, буде перебувати на рівні вище 8 грн за куб. м.

Таку думку висловив експерт "Української енергетичної асоціації" Валентин Землянський на сторінці Асоціації в Facebook.

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"Такий очікуваний "низький сезон" на газовому ринку обіцяє бути не таким вже й низьким. Традиційно на європейському (а тепер уже й українському) ринках ціна на газ знижується після закінчення опалювального сезону. Поки ж поточні тренди на біржах і прогнози аналітиків говорять про збереження на досить високому рівні цін на газ у квітні-вересні поточного року", - написав він.

За словами експерта, на початку минулого тижня ціни на ресурс квітня в Україні коливалися від 7300 до 7900 грн за тис. куб. м. На березневий ресурс все ще зберігався високий попит, який торгувався на початку тижня за цінами 7500-7900 грн за тис. куб. м.

"На тлі досить високих цін з високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що ціна річного контракту на газ, на який українці мають перейти з 1 травня, як і ціна квітня, буде перебувати на рівні 8 і більше гривень за кубометр", - сказав він.

Землянський зазначив, що, за оцінками експертів, питання ціни на газ як і раніше матиме високий рівень політизації. По-перше, зазначений ціновий діапазон виходить за рамки урядового "прайс-кепу", який був встановлений в січні-березні на рівні 6,99 грн за кубометр. По-друге, на це вплине і ситуація зі зростанням заборгованості споживачів як за газ, так і за тепло, поставлене в опалювальний сезон. Він додав, що станом на початок лютого борг споживачів вже склав понад 80 млрд грн.

Що цьому передувало

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, має намір з 1 травня 2021 року затвердити річну ціну на газ для населення для кожної працюючої на ринку газопостачальної компанії.

Постачальники природного газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на власних веб-сайтах ціну на природний газ, яка діятиме протягом року, та іншу інформацію про пропозицію.

1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. У січні 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна