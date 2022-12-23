Росія готова скоротити видобуток нафти.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну країна-агресор заявила про те, що відмовляється постачати нафту по ціновій стелі, встановленій країнами G7 та Євросоюзом.

Таку заяву зробив віце-прем'єр країни-агресора Олександр Новак, зазначивши при цьому, що поставки нафти з РФ в країни, які підтримали стелю цін на російську нафту, будуть заборонені, а відповідний указ президента країни-агресора буде опублікований найближчим часом, повідомляє Meduza.

"В рамках цього указу - заборона на поставки нафти і нафтопродуктів в ті країни і тим юридичним особам, які будуть вимагати відповідності в контрактах стелі цін, введеної Євросоюзом", - заявив Новак.

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Новак зазначив, що, Росія готова скоротити видобуток нафти. "Десь на 500-700 тисяч барелів на добу. Це для нас приблизно п'ять - сім відсотків", - сказав він.

Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ:

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

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