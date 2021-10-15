Чинна угода закінчується у 2024 році.

Росія вже веде консультації з Німеччиною з питання укладення нового контракту на транзит газу з Україною після 2024 року.

Про це заявив журналістам віце-прем'єр РФ Олександр Новак в кулуарах "Російського енергетичного тижня", повідомляє ТАСС.

"Ми зустрічаємося з (Георгом Графом) Вальдерзеє, з представником ФРН (з питань газового транзиту через Україну). Якраз ми консультуємося щодо цієї ситуації", - сказав він, відповідаючи на запитання, коли можуть початися переговори про укладення нового контракту на транзит газу через Україну після 2024 року.

Раніше повідомлялося, що російський газовий монополіст "Газпром" у 2021 році тричі зменшував транзит газу територією України.

Транзит російського газу через Україну

30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом передбачено бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту газу в обсязі 65 млрд куб.м (178 млн куб. м / добу) у 2020 році і по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м / добу) у 2021-2024 роках.

Транзит газу через українську газотранспортну систему в січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

Автор: Світлана Закелова