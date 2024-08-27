Попри численні удари, втрати обладнання виявилися мінімальними.

Російська Федерація 26 серпня, у день масованої атаки України, вперше атакувала касетними боєприпасами українські розподільні підстанції. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму керівників державних інституцій.

"Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільчі підстанції. Відповідно вчора це були десятки ракет, якими атакували підстанції", – сказав він.

За словами прем’єр-міністра, попри численні удари, втрати обладнання виявилися мінімальними.

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"Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту", – додав Шмигаль.

Удар РФ по українській енергосистемі

26 серпня, російські окупанти вчергове здійснили масований ракетно-дроновий обстріл українських енергетичних об’єктів. Внаслідок цього у багатьох областях почалися перебої із електропостачанням. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ситуацію в українській енергетиці після атаки росіян експерти оцінили як складну.

27 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону повідомила, що графіки стабілізаційних відключень будуть діяти до тих пір, поки енергетикам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

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