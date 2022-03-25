Польща вимагає подальшого посилення санкцій проти Росії.

Три європейські країни-Німеччина, Австрія та Угорщина - виступають проти припинення закупівель російських енергоресурсів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Polsat.

"Польща рішуче підкреслювала необхідність обмеження торгівлі вуглеводнями, тобто торгівлі нафтою, газом і вугіллям із Росією. Я вважаю, що наш голос був найсильнішим у цьому питанні. На жаль, великі країни, зокрема, Німеччина, і деякі маленькі, такі як Австрія або Угорщина, більш стримані, утримуються від вимог порвати тут і зараз, як можна швидше торгівлю з Росією", - сказав Моравецький.

Він закликав не допустити того, щоб Росія виграла від нещодавнього зростання цін на газ.

"Не секрет, що Польща вимагає посилення санкцій, і я переконаний, що на підставі вчорашніх домовленостей незабаром буде розроблений ще один пакет санкцій", - зазначив Моравецький.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Нафтогазі" заявили, що шість країн вже оголосили про готовність повністю або частково відмовитися від енергоресурсів з Росії.

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