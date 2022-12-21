Сейсмологи точно визначили час трьох вибухів 26 Вересня, що викликали чотири витоку на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Після кількох місяців розслідування вибухів на "Північному потоці", численні офіційні особи в приватному порядку кажуть, що Росія, можливо, "не винна в атаці на газопроводи".

Як повідомляє The Washington Post, протягом декількох місяців після вибухів, які призвели до, ймовірно, одного з найбільших одноразових викидів метану в історії, слідчі проаналізували залишки вибухових речовин, витягнуті з дна Балтійського моря.

"На даний момент немає ніяких доказів того, що за саботажем стояла Росія", - сказав один європейський чиновник. Як йдеться в матеріалі, деякі чиновники дійшли до того, що заявили, що не вважають відповідальною Росію. Інші, які досі вважають Росію головним підозрюваним, кажуть, що однозначно приписати напад будь-якій країні може бути неможливо.

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Сейсмологи точно визначили час трьох вибухів 26 Вересня, що викликали чотири витоку на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Ніхто не сумнівається, що шкода була навмисною. Офіційний представник уряду Німеччини, який проводить власне розслідування, заявив, що вибухівка, мабуть, була закладена зовні будівель.

Але навіть ті, хто знають подробиці судово-медичної експертизи, не можуть остаточно пов'язати Росію з нападом, заявили офіційні особи, виступаючи на умовах анонімності.

"Судово-медична експертиза такого розслідування буде надзвичайно складною", - сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту США.

Як говориться в матеріалі, атрибуція атаки була складною з самого початку. Перший вибух стався посеред ночі на південний схід від датського острова Борнхольм. Вчені зафіксували ще два вибухи більш ніж через 12 годин на північний схід від острова.

За словами чиновників, враховуючи відносно невелику глибину пошкоджених трубопроводів — близько 80 ярдів на місці одного вибуху — кілька різних учасників теоретично могли здійснити атаку, можливо, за допомогою підводних безпілотників або за допомогою надводних кораблів. Список підозрюваних не обмежується лише країнами, які мають пілотовані підводні човни або досвід глибоководного знесення.

Витоки сталися у виняткових економічних зонах Швеції та Данії. Європейські країни намагалися скласти карту, які кораблі перебували в регіоні за кілька днів до вибухів, в надії відсіяти коло підозрюваних.

Однак Росія залишається головним підозрюваним, частково через недавню історію бомбардувань цивільної інфраструктури в Україні та схильність до нетрадиційних методів ведення війни. За словами офіційних осіб, не так вже й складно думати, що Кремль нападе на "Північний потік", можливо, для того, щоб підірвати рішучість НАТО і позбавити союзників, які залежать від російських джерел енергії.

Вибухи на "північних потоках":

Наприкінці вересня 2022 року оператор Nord Stream повідомив, що в обох нитках російського газопроводу різко знизився тиск. Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що російська влада не виключають можливості саботажу.

В Євросоюзі вважають, що витоки газу сталися в результаті навмисних дій. Лідери західних країн не виключають, що це був саботаж.

Нещодавно Служба державної безпеки Швеції завершила огляд пошкоджених ділянок газопроводів. Він підтвердив, що витік стався в результаті вибухів.

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