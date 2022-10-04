Рішення про закриття акваторії Балтійського моря було ухвалено у зв'язку з проведенням попереднього розслідування витоку.

Швеція закрила район в Балтійському морі, де сталися витоки з газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, повідомляє The Washington Post.

Рішення про закриття акваторії Балтійського моря було ухвалено 4 жовтня 2022 року у зв'язку з проведенням попереднього розслідування витоку.

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"Я розумію великий суспільний інтерес, але ми знаходимося на початку попереднього розслідування, і тому я не можу вдаватися в подробиці про те, які слідчі дії ми робимо", — заявив прокурор.

Шведська берегова охорона заявила, що суднам, водолазам, рибальським суднам і підводним транспортним засобам, зокрема, заборонено наближатися ближче ніж на 9,3 км (5,8 миль) до місць витоків біля берегів Швеції.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційна Заява по "Північному потоку". В той же день заява по "Північному потоку" зробили та в ЄС. У ЗМІ відразу ж почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

У Пентагоні зробили гучну заяву щодо "Північного потоку". Крім того, в НАТО відреагували на підрив "Північного потоку".

29 вересня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що для підриву "Північного потоку" використовували еквівалент 0,5 тонни тротилу.

30 вересня 2022 року Путін назвав винних в аварії на"Північному потоці".

2 жовтня 2022 року компанія-оператор "Північного потоку" повідомила про припинення витоку газу.

3 жовтня 2022 року Шведська берегова охорона заявила, що один витік на газопроводі "Північний потік-2" не зупинився, а, за даними шведської влади, збільшилася в розмірах.

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