Швеція закрила район в Балтійському морі, де сталися витоки з газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
Про це заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, повідомляє The Washington Post.
Рішення про закриття акваторії Балтійського моря було ухвалено 4 жовтня 2022 року у зв'язку з проведенням попереднього розслідування витоку.
"Я розумію великий суспільний інтерес, але ми знаходимося на початку попереднього розслідування, і тому я не можу вдаватися в подробиці про те, які слідчі дії ми робимо", — заявив прокурор.
Шведська берегова охорона заявила, що суднам, водолазам, рибальським суднам і підводним транспортним засобам, зокрема, заборонено наближатися ближче ніж на 9,3 км (5,8 миль) до місць витоків біля берегів Швеції.
Витік газу:
26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.
Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.
У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.
НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.
27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.
28 вересня лідери західних країн зробили емоційна Заява по "Північному потоку". В той же день заява по "Північному потоку" зробили та в ЄС. У ЗМІ відразу ж почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.
28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.
У Пентагоні зробили гучну заяву щодо "Північного потоку". Крім того, в НАТО відреагували на підрив "Північного потоку".
29 вересня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що для підриву "Північного потоку" використовували еквівалент 0,5 тонни тротилу.
30 вересня 2022 року Путін назвав винних в аварії на"Північному потоці".
2 жовтня 2022 року компанія-оператор "Північного потоку" повідомила про припинення витоку газу.
3 жовтня 2022 року Шведська берегова охорона заявила, що один витік на газопроводі "Північний потік-2" не зупинився, а, за даними шведської влади, збільшилася в розмірах.
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