Раніше компанія-оператор "Північного потоку" повідомила про припинення витоку газу.

Шведська берегова охорона заявила, що один витік на газопроводі "Північний потік-2" не зупинилася, а, за даними шведської влади, збільшилася у розмірах.

Про це пише CNN.

Після обльоту місць витоку в понеділок вранці витоку з "Північного потоку-1" більше не було видно і, отже, можна сказати, що він припинився.

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Однак "витік з трубопроводу "Північного потоку-2" став, навпаки, більшим" - діаметром близько 30 метрів.

Берегова охорона додала, що вживає "екстрених" заходів довше, ніж очікувалося, через більший витік.

Заява берегової охорони була зроблена після того, як компанія-оператор раніше заявила, що тиск у трубопроводах "Північний потік" стабілізувався: "Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала данське енергетичне агентство про те, що зараз на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витік газу на цьому трубопроводі припинився".

Аварія на Північному потоці - що відомо

Після повідомлень компанії-оператора Nord Stream про різке падіння пропускної здатності в обох нитках газопроводу "Північного потоку" з'явилася інформація про кілька вибухів в районі трубопроводу.

Витоки пов'язали з виявленими в трубах дірами, які могли бути, за повідомленням урядів Швеції і Данії, результатом цілеспрямованого підриву.

Пізніше Служба безпеки Швеції зазначила, що за цим "стоїть іноземна держава".

І хоча у європейських спецслужб є факти активності ВМФ Росії в тому районі, те, що трапилося, поки з Росією офіційно не пов'язують. Водночас у Міноборони Британії прямо заявили про причетність РФ до підриву трубопроводів. Вона, як вважається, має як можливість, так і мотивацію для навмисного пошкодження трубопроводів.

І Данія, і Швеція проводять розслідування, але огляд місця ще не проведено, і подробиці про те, що саме викликало вибухи, залишаються уривчастими. Тиск в трубах ускладнює наближення до місця витоку.

Поставки газу по "Північному потоку" після початку повномасштабної війни

Хоча газопровід "Північний потік - 2" і заповнений газом, він не був використаний для експорту палива з Росії. Через російське вторгнення в Україну Німеччина заморозила процес сертифікації газопроводу, і він не був запущений.

23 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку з введеними західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де був зареєстрований Nord Stream 2 AG.

Поставки газу по "Північному потоку" протягом літа спочатку знизилися до 20% від пропускної здатності, а з серпня були фактично припинені.

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