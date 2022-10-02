Зазначається, що на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску.

Тиск в російському трубопроводі "Північний потік" стабілізувався. Це свідчить про припинення витоку газу.

Про це повідомляє Данське енергетичне агентство у Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала данське енергетичне агентство про те, що зараз на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витік газу на цьому трубопроводі припинився", - йдеться в повідомленні.

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Витік на "Північному потоці" - що відомо

26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

У заяві оператора йдеться, що причиною неполадки стала діра в трубі. Інцидент стався в датській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" прогриміли вибухи.

28 вересня лідери західних країн заявили, що витоки на двох російських газопроводах, ймовірно, є результатом саботажу, і пообіцяли вжити рішучих заходів по мірі продовження розслідування. У той же день високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що витоки газу на газопроводі є результатом навмисних дій і матимуть рішучу відповідь. У ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

29 вересня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що для підриву "Північного потоку" використовували еквівалент 0,5 тонни тротилу.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін заявив, що у витоках на "Північному потоці" винні "англосакси".

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