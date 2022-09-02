Відзначається, що проходить набір потужності.

Через добу енергоблок № 5 Запорізької атомної електростанції підключили до енергомережі. Відключення сталося в результаті мінометного обстрілу окупантами.

Про це повідомила прес-служба "Енергоатома" у Telegram-каналі.

"Сьогодні, 2 вересня 2022 року, 5-й енергоблок Запорізької АЕС, який був відключений вчора вранці (1 вересня) в результаті чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 підключений до енергомережі, триває набір потужності", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. На даний момент зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

Ситуація на Запорізькій АЕС-що відомо

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС-Енергодар. 26 червня стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

30 Червня МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС, але вже 2 липня "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків. Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

Крім того, весь цей час АЕС знаходиться під постійним вогнем російських окупантів. Вони б'ють у небезпечній близькості до енергоблоків

1. сенябрь перед візитом місії МАГАТЕ стало відомо, що в результаті обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Окупанти заявили, що Енергодар знеструмлювати.

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