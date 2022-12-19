Він подякував бізнесу, який перетворює свої магазини, кафе та підприємства на пункти незламності.

Після масованого ракетного удару, якого російські окупанти завдали по Україні у п'ятницю, 16 грудня, вже повернуто електроенергію 9 мільйонам українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Також Зеленський зазначив, що у більшості міст України нормалізується робота транспорту.

"Є нові результати у поверненні світла й тепла нашим людям. Ще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора 6 мільйонів. Тобто, після удару терористів у п’ятницю, вже є результат для 9 мільйонів наших людей", - сказав він.

Відео дня

Президент України подякував всім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ремонтні роботи, а також міжнародним партнерам, хто допомагає Україні з обладнанням.

"Я дякую й українському бізнесу – всім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові Пункти незламності", - наголосив Зеленський.

Масований обстріл України

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Росія здійснила чергову, дев'яту масштабну ракетну атаку по території України. Російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети по Україні, понад 60 із яких збили сили протиповітряної оборони.

В результаті ударів були уражені об’єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві після російської ракетної атаки 16 грудня було призупинено роботу електротранспорту. У місті відбулися аварійні відключення електроенергії, також у квартирах багатьох киян зникло водо- та теплопостачання.

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