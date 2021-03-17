Промисловість збільшила споживання електроенергії на 2,5%, а населення-на 7,5%

Споживання в Україні електроенергії в січні-лютому 2020 року склало 28,3 млрд кВт-год, що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

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Повідомляється, що промислові споживачі в січні-лютому 2021 року збільшили споживання електроенергії на 2,5% - до 8,5 млрд кВт-год, а населення збільшило споживання на 7,5% - до 7,5 млрд кВт-год.

При цьому, транспортний сектор знизив споживання на 5,7% - до 1,1 млрд кВт-год, а сільгоспспоживачі - збільшили на 4,5% - до 0,6 млрд кВт-год.

Споживання в Україні електроенергії у 2020 році склало 146,4 млрд кВт-год, що на 2,6% менше, ніж за 2019 рік.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом" був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

28 грудня 2020 року Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення з січня 2021 року, повідомивши при цьому, що з січня по березень 2021 року ціна електрики для населення буде 1,68 грн за кВт-ч.

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Автор: Ігор Орел