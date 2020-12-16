НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови (березень-квітень 2020) топ-менеджера ДТЕК та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду голови Міненерго.
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Про це йдеться у презентації НАБУ по справі "Роттердам +", яке відомство презентувало під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики 15 грудня.
На фрагменті, який опублікувало НАБУ, топ-менеджер говорить, зокрема, що "є кандидат, жінка, з якою у нас добрі відносини... якщо за неї проголосують - це достатньо полегшить наше життя", "її остання посада була Директор Департаменту електроенергії", "вона - моя остання надія".
Також топ-менеджер, зокрема, говорить, що "нам потрібен хтось, хто може консолідувати все це, потоки та різних людей в секторі...".
Що цьому передувало
- Слідство у справі "Роттердам+" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК" - ред.) - ініціатора запровадження формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства у питанні відшкодування збитків", завданих через дію формули.
- Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.
- Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова.
- 20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.
- При цьому, Буславець залишається на посаді першої заступниці міністра енергетики.
- Буславець звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.
- Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.
- Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання "зелених тарифів" та боргу перед "зеленою" генерацією.
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