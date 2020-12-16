Відомство презентувало ці переговори під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики.

НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови (березень-квітень 2020) топ-менеджера ДТЕК та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду голови Міненерго.

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Про це йдеться у презентації НАБУ по справі "Роттердам +", яке відомство презентувало під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики 15 грудня.

На фрагменті, який опублікувало НАБУ, топ-менеджер говорить, зокрема, що "є кандидат, жінка, з якою у нас добрі відносини... якщо за неї проголосують - це достатньо полегшить наше життя", "її остання посада була Директор Департаменту електроенергії", "вона - моя остання надія".

Також топ-менеджер, зокрема, говорить, що "нам потрібен хтось, хто може консолідувати все це, потоки та різних людей в секторі...".

Що цьому передувало

Слідство у справі "Роттердам+" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК" - ред.) - ініціатора запровадження формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства у питанні відшкодування збитків", завданих через дію формули.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова.

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

При цьому, Буславець залишається на посаді першої заступниці міністра енергетики.

Буславець звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання "зелених тарифів" та боргу перед "зеленою" генерацією.

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Автор: УНІАН