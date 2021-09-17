Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Газопровід "Північний потік-2" буде запущений на повну потужність не раніше, ніж через вісім місяців.

Таку заяву зробила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі Радіо НВ.

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За словами Зеркаль, Україна за цей час зможе мінімізувати ризики від його запуску.

"До чотирьох місяців може тривати сертифікація німецьким регулятором. Після прийняття рішення регулятором, він має передати на затвердження це рішення в Європейську комісію. У Європейської Комісії є два місяці на розгляд документів і цьому розгляд може бути продовжено ще на два місяці. Тобто в сумі по максимуму це може бути вісім місяців", — зазначила Зеркаль.

Зеркаль підкреслила, що в ситуації, що склалася Україні вкрай потрібні гарантії від ЄС на випадок виникнення критичної ситуації.

"Щоб ми спокійно почували себе в зимовий період, нам необхідно мати впевненість, що якщо відбудеться якесь переривання транзиту, ми зможемо отримати весь необхідний газ з боку Європейського Союзу, і ця поставка нам гарантована в разі виникнення якоїсь критичної ситуації", - зазначила Зеркаль.

"У Європейському Союзі є спеціальна директива, яка стосується саме безпеки поставок, де країни розділені на групи, в яких вони одна одну підтримують для недопущення кризових ситуацій. Ми зараз ставимо питання про те, щоб Україну включили в одну з таких груп, і щоб інші країни, що входять в цю групу, нам могли допомогти в разі виникнення якоїсь кризової ситуації", - заявила радник міністра енергетики.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультацію у зв'язку домовленістю США і Німеччини щодо завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

10 вересня 2021 року в "Газпромі" відзвітували про завершення будівництва "Північного потоку-2".

Автор: Олена Коваленко