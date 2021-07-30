Міністр соціальної політики України Марина Лазебна прокоментувала тему субсидій в Україні та розповіла про скасування карантинних норм на житлово-комунальні послуги.
Про це Марина Лазебна розповіла у інтерв’ю каналу "Live".
"Скорочення субсидій в Україні не буде. Був 2020 рік, ми закрили країну, і ми ввели карантинну норму, коли певні соціальні нормативи, на які нараховується субсидія, ми підвищили – на електроенергію, підігрів води, приготування їжі. Чому? Бо люди вдома, вони витрачають більше такого ресурсу. Ми зробили таку карантинну норму", - сказала міністр.
Вона зазначила, що наразі країна не в "червоній" зоні, доходи людей зростають, тому з 1 жовтня ця карантинна норма скасовується, але у разі нового сплеску захворюваності на коронавірусну хворобу вона може бути повернена.
"Самі нормативи не зменшуються, і скорочення субсидій не передбачається", - резюмувала Лазебна.
Карантинні обмеження - Довідка УНІАН
Карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 різного ступеню жорсткості діють в Україні з березня 2020 року. Протягом цього періоду уряд ухвалив низку рішень щодо порядку надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Читайте такожКабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпняЗокрема, на період карантину запроваджено спрощену процедуру оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу і зареєстровані у центрах зайнятості, а розрахунок розміру субсидії до кінця дії карантину здійснюється на збільшені на 50% соціальні норми споживання окремих послуг (газ для приготування їжі та підігріву води, електроенергія, водопостачання).
У травні 2021 року Кабінет міністрів зробив жорсткішими вимоги при призначенні житлових субсидій. В зв'язку з ухваленими змінами бажаючі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час упродовж п'яти місяців, починаючи з травня.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що з наступного місяця "Нафтогаз" дасть населенню знижку.
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