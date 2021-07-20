Отримати додаткову знижку 1% в наступному місяці можна, якщо оплатити рахунок до 15 числа.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що клієнти компанії можуть отримати додаткову знижку, якщо будуть оплачувати рахунки до 15 числа.

Про це свідчать дані на сайті постачальника газу.

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Таким чином, отримати додаткову знижку 1% в наступному місяці можна, якщо оплатити рахунок до 15 числа в особистому кабінеті або через чат-бот компанії.

У компанії нагадали, що клієнти мають щомісяця платити за газ за фактом споживання до 25 числа наступного місяця.

За інформацією компанії, ціна тарифного плану "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб.м зафіксована на цілий рік. Період дії з 1 травня 2021 по 30 Квітня 2022 включно. На цей тарифний план автоматично були переведені всі клієнти компанії.

Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план в іншої компанії.

Клієнти, які мають пільги або субсидії, можуть приєднатися до тарифного плану "Фіксований". Зміна тарифного плану не впливає на наявність або нарахування пільг і субсидій.

При цьому, згідно з даними на сайті "Нафтогазу", споживачі не зможуть знову перейти на місячний тариф, оскільки його дію призупинено. Як відзначили в прес-службі компанії, тарифний план був припинений у зв'язку з його непопулярністю і відсутністю заявок на підключення.

Раніше "Нафтогаз" показав вартість газу на липень в рамках місячного тарифу, вона становила 13,13 грн за куб.м. це на 1,19 грн, або 10% більше, ніж було в червні.

Фіксований тариф: що необхідно знати

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір застосувати нові підходи до постачання газу для побутових споживачів.

Новий підхід полягатиме, по-перше, в безпеці постачання газу українським домогосподарствам цієї зими та в майбутні опалювальні періоди. По-друге, буде базуватися на прозорій ринковій основі та прийнятному ціноутворенні. Разом з тим він сприятиме розвитку ринку і конкуренції

З 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

25 квітня газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення. Споживачі купуватимуть блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

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Автор: Ганна Бредіхіна