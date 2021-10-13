Раніше Путін заявив, що Росії невигідно перекачувати газ через українську ГТС.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков услід за Путіним заговорив про "умови", за яких Росія збільшить транзит газу через Україну.

Про це повідомляє ТАСС.

Пєсков заявив, що саме європейські компанії можуть заключити з російським монополістом нову довгострокову угоду зі збільшеними об’ємами.

"Щоби щось транспортувати через Україну, треба, щоби хтось купив, і це якраз наші покупці у Європі", – стверджує Пєсков.

Читайте також"Нафтогаз" запропонує нову ціну на газ для приватних підприємствРечник Путіна вирішив пригадати слова глави Кремля щодо транзитних домовленостей.

"Президент неодноразово говорив, що якщо будуть купувати і далі наш газ, якщо будуть збільшувати контракти і якщо Україна буде давати конкурентоздатні комерційні пропозиції, то все це продовжить працювати", – відповів Пєсков.

Він додав, що Росія збільшила до можливого максимуму поставки газу до Європи за існуючими контрактами.

Пєсков назвав питанням переговорів з "Газпромом" можливість додаткових поставок блакитного палива.

Транзит газу через Україну:

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

"Оператор ГТС України" пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють - "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок.

Українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд куб.м на рік. Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу в ЄС.

6 жовтня російський президент Володимир Путін заявив, що Росії невигідно перекачувати газ через українську ГТС, назвавши послугу транспортування занадто дорогою для РФ.

4 жовтня після підписаного між Будапештом і "Газпромом" контракту про транспортування газу через "Турецький потік" росіяни зупинили поставку блакитного палива через Україну в напрямку Угорщини.

Тоді ж прем’єр Денис Шмигаль зауважив, що Київ не веде прямих переговорів з РФ. Також не варто очікувати істотного реекспорту газу, який зберігається в ПСГ України, але належить іноземним трейдерам, оскільки зазвичай такий газ використовується в країні зберігання.

За даними ЗМІ, Путін планує обговорити на майбутній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, зокрема, поставку газу після закінчення чинного договору з Україною у 2024 році.

Автор: Яна Ставська