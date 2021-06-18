Одним з напрямків протистояння російському газопроводу є можливе повернення до ідеї консорціуму української ГТС.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна вимагатиме застосування європейського законодавства до "Північного потоку-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час доповіді у Верховній Раді.

"Що ми будемо робити? Є кілька напрямків. По-перше, це питання не закрите. Є приклад Opal (сухопутне продовження газопроводу "Північний потік" по території Німеччини - УНІАН), коли його ввели і насправді він працює тільки на 50% . це теж опція про те, що нам потрібно вимагати застосування європейського законодавства до "Північного потоку" - це один напрямок", - сказав Галущенко.

За його словами, другим напрямом протистояння російському газопроводу є можливе повернення до ідеї консорціуму української ГТС.

"Другий напрямок - це можливе питання повернення до ідеї консорціуму щодо газотранспортної системи - щоб забезпечити якраз транзит по території України. Тому що, вибачте, обіцянки про те, що договір виконуватися, і їх виконання - це різні речі", - сказав глава Міненерго.

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Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Ганна Бредіхіна