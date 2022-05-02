Німеччина підтримає ембарго незалежно від того, чи запроваджуватимуть його негайно, чи до кінця року, заявив міністр економіки.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина "не проти заборони на нафту з Росії".

Про це він сказав журналістам у Брюсселі 2 травня перед переговорами з міністрами з Європейського союзу щодо можливого нафтового ембарго, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Габека, Німеччина підтримає ембарго незалежно від того, чи запроваджуватимуть його негайно, чи до кінця року. Він сказав, що це буде "важким тягарем", але додав: "Ми готові це зробити".

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити у шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.

За даними експертів, Росія у разі запровадження ЄС нафтового ембарго втратить до 24% надходжень до держбюджету. Крім того, у разі запровадження ЄС заборони на імпорт російської нафти, Росія не зможе знайти інших покупців.

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