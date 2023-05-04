Вторгнення Росії в Україну стимулювало пошук нових ресурсів, і Норвегія хоче закріпити за собою позицію головного постачальника газу в Європу.

Найбільші нафтогазові компанії Норвегії відроджують плани розвідки родовищ у арктичних водах, у тому числі в Баренцевому морі, щоб забезпечити майбутнє країни як ключового постачальника енергії в Європу.

Як пише Bloomberg, у Баренцевому морі знаходиться більше 60% нерозвіданих вуглеводневих ресурсів Норвегії, і воно вже давно розглядається як майбутнє нафтогазової галузі країни. Але успіхи в геологорозвідці були нечисленні, а відсутність інфраструктури в північних частинах моря ускладнювала розробку.

В останні роки зростали сумніви щодо того, яка частина цих невикористаних ресурсів врешті-решт буде видобута та експортована. Однак, після вторгнення Росії в Україну Норвегія стала найбільшим постачальником природного газу до Європу. Осло тепер перебуває під зростаючим тиском, щоб перекачувати більше палива своїм сусідам на тлі того, як Європа розриває свої енергетичні зв'язки з Москвою.

Відео дня

Норвегія вже видобуває нафту й газ із двох родовищ у Баренцевому морі - Голіаф і Сновіт. Буріння в цьому районі більш розвинене, ніж в інших арктичних водах, оскільки південні райони моря в основному залишаються вільними від льоду цілий рік через нагрівальний вплив Гольфстріму. Але для істотного впливу на обсяги експорту необхідно більше проектів.

Уряд Норвегії надасть ліцензії на розвідувальні роботи в 2023 році на 92 ділянках, із яких 78 знаходяться в Баренцевому морі.

Відмова Європи від російського газу

Як повідомляв УНІАН, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також газовий шантаж із боку Кремля, що послідував за цим, змусили країни Європи відмовлятися від російських газу й нафти та шукати альтернативні джерела енергії.

Так, у січні міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення РФ в Україну. Раніше Німеччина імпортувала близько половини газу з Росії і більше третини нафти.

Чехія заявила, що позбулася залежності від імпорту газу з Росії за підсумками 1 кварталу 2023 року. З початку цього року газ із Росії до Чехії не поставлявся. Італія також змогла знайти альтернативні джерела газу та позбулася залежності від палива агресора. Рим покладатиметься на відновлювані джерела енергії та атомні електростанції.

У лютому голова комітету ЄП із промисловості Крістіан Сілвіу-Бушой заявив, що в рамках Енергетичної стратегії Європейський Союз має намір повністю відмовитися від поставок російського газу та перейти на інші джерела.

Вас також можуть зацікавити новини: