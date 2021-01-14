Найбільш поширеними заходами захисту споживачів під час COVID в європейських країнах є надання відстрочки в оплаті спожитих ресурсів і заборона на відключення.

У Європі регулюючі органи на енергоринках практикують застосування антикризових заходів в умовах COVID-19, що передбачають як підтримку споживачів, так і підтримку постачальників енергоресурсів. Про це заявив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

«У європейських країнах розуміють, що ті заходи, які вживаються для захисту споживачів в умовах COVID-19, будуть відображатися на всіх учасниках ринку. Тому вони дзеркально підтримують виробників, постачальників та інших учасників системи», — сказав Компан.

За його словами, найбільш поширеними заходами захисту споживачів за часом у більшості європейських країн є надання відстрочки в оплаті спожитих ресурсів і заборона на відключення. Глава Асоціації також додав, що в Іспанії споживач, який отримав можливість відстрочки платежу за комунальні послуги, не може перейти до нового постачальника, поки не розрахується з попереднім.

"Тільки в рідкісних випадках може бути прийнято рішення про введення пільгового тарифу або розширення категорій вразливих споживачів. Введення пільгового тарифу на час пандемії робили лише Кіпр, Іспанія та Португалія», — додав він.

Артем Компан навів ще один приклад захисту споживачів на енергоринках ЄС. "Поки триває пандемія на борги споживачів не нараховуються штрафні санкції. При цьому вони не застосовуються як до споживачів, так і до постачальників, які не отримали оплату за ресурс вчасно», - додав експерт.

У низці країн ЄС регулятори приймали рішення про зниження навантаження з постачальників, зменшуючи розмір платежу за транспортування газу або звільняючи постачальників від нього на час пандемії.

Глава Асоціації вказав, що розв'язання проблеми різкого зростання тарифів шляхом введення в Україні граничних цін є вбивчим для ринку газу. Він запропонував при розробці заходів захисту споживачів в умовах COVID-19 враховувати досвід європейських країн, а саме збільшити адресні субсидії для вразливих категорій споживачів, а також продавати газ, що видобувається державними компаніями, за пільговою ціною всім постачальникам, які працюють з населенням.

"Через збільшення адресних субсидій для найбільш вразливих категорій споживачів держава може надати їм підтримку в цей період. Ще один варіант розв'язання проблеми на державному рівні - продаж державного видобувного ресурсу за пільговою ціною всім постачальникам, у яких є побутові клієнти, але зі зрозумілою формою розрахунку маржі», - уточнив Артем Компан.

При цьому він додав, що для видобувних компаній має бути передбачена компенсація в разі продажу ресурсу за пільговою ціною, оскільки держава повинна підтримувати розвиток видобутку.

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Автор: УНІАН