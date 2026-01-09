Ворог цілеспрямовано атакував районні котельні: в будинках Києва почали зливати воду

Внаслідок обстрілу в столиці без тепла залишилась половина будинків.

Росія під час масованого обстрілу 9 січня цілеспрямовано атакувала районні котельні, що забезпечують громадян теплом, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram-каналі.

"Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні - це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю", - зауважила очільниця уряду.

У свою чергу, нардеп, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко зазначив, що, за наявною у нього інформацією, у "багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем".

Відео дня

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок нічного обстрілу майже 6 тисяч багатоквартирних будинків столиці залишились без теплопостачання.

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, на жаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними", - написав Кличко.

Терміни відновлення теплопостачання у столиці наразі не повідомляються.

Удар Росії по енергетиці України - останні новини

9 січня Росія масовано атакувала українську енергетику. Дрони та ракети переважно летіли на енергооб’єкти Києва. Внаслідок ворожої атаки на Лівому березі столиці знову запроваджено аварійні відключення світла. В частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням.

Також через наслідки обстрілів було обмежено рух потягів на "червоній" гілці метро. Втім вже об 11:05 у КМДА повідомили, що роботу "червоної" лінії метрополітену було відновлено у звичайному режимі.

Вас також можуть зацікавити новини: