Глава МЗС сказав, що Україна від'єднається від російської та білоруської системи постачання електроенергії.

Україна має намір у 2023 році приєднатися до системи постачання електричної енергії Європейського Союзу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

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"Мета України - це у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії Європейського Союзу. Це означає, що ми маємо відрізатися від Білорусі та від білоруської системи, і від російської, і повністю інтегруватися в систему ЄС. Ми йдемо цим шляхом", - підкреслив Кулеба.

Міністр підкреслив, що стратегія України незмінна. "Ми нарешті відріжемося від енергосистем Білорусі та Російської Федерації", - сказав Кулеба.

Що цьому передувало

У січні 2018 року «Укренерго» і «Молделектрика» погодили плани синхронізації енергосистем двох країн з об'єднаним ринком електроенергії країн ЄС (ENTSO-E).

Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.

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Автор: Віталій Саєнко