Максим Тимченко зазначив, що хоч зима і закінчилася, але розслаблятися ще рано.

Україна може програти енергетичну війну з Росією, якщо допомога від США не надійде найближчим часом.

Глава ДТЕК Максим Тимченко озвучив побоювання Києва з приводу пакета допомоги, заблокованого республіканцями в Конгресі, який, за словами українських чиновників, має надійти "протягом місяця", щоб допомогти збройним силам країни стримати російське вторгнення, яке триває вже третій рік.

"Після двох років цих боїв ми не можемо дозволити собі програти енергетичну війну", - сказав Тимченко в інтерв'ю виданню Financial Times. "І є ризик, що ми можемо почати програвати тільки тому, що обіцяне не було виконано".

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Як і 2022 року, Росія посилила повітряні атаки на енергосистему України напередодні цієї зими, прагнучи залишити людей у темряві та холоді.

"Перемога України залежить не тільки від людей на передовій, а й від того, як виживе наша економіка. Від того, як працюватимуть наші промислові підприємства і звичайний бізнес", - сказав Тимченко. "Забезпечення електроенергією однаково важливе і влітку, і взимку".

Світовий банк у листопаді оцінив збитки, завдані енергетичному сектору України під час війни, у 12 мільярдів доларів, водночас понад 50% енергетичної інфраструктури країни було пошкоджено взимку 2022/2023 року.

Україна спочатку була більш підготовленою і здатною захистити свою енергетичну інфраструктуру в перші місяці зими, але останніми тижнями "дедалі більше безпілотників і дедалі більше ракет досягають мети", сказав Тимченко, оскільки країна намагається розгорнути достатню протиповітряну оборону на тлі виснаження західних боєприпасів.

Брак боєприпасів посилюється розбіжностями в Конгресі, який затримує виділення 60 мільярдів доларів в якості допомоги США, половина з яких піде на озброєння. Європейські боєприпаси і ракети також у дефіциті, хоча столиці ЄС наразі намагаються зібрати воєдино екстрену допомогу.

"Ми щотижня відновлюємо наше енергетичне обладнання після обстрілів. І відчуття того, що ми стаємо ще більш незахищеними, сильно підриває нашу впевненість", - сказав глава компанії ДТЕК.

Компанія, що забезпечує близько 20% енергоспоживання України, зареєструвала понад 9700 атак на свою інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Майже 160 ударів припали на теплоелектростанції компанії, повідомляє ДТЕК.

Лише цього року компанія пережила 150 атак, тоді як понад мільйон домогосподарств і підприємств постраждали від відключення електрики в районах ДТЕК, ідеться в повідомленні.

Оскільки зима добігає кінця, попит на енергію знизиться, але Тимченко застеріг від "розслаблення" в найближчі шість місяців тільки тому, "що ми не замерзнемо влітку".

Він сказав, що одним зі способів підвищення стійкості України до російських атак є розширення використання відновлюваних джерел енергії. Один критичний вибух на електростанції може миттєво завдати величезної шкоди, але це малоймовірно у випадку з вітряними електростанціями, де той самий обсяг вироблення електроенергії розподілено між кількома турбінами, що ускладнює їх руйнування одним ударом.

ДТЕК відкрив свою Тилігульську вітряну електростанцію потужністю 114 МВт у травні минулого року і планує збільшити її потужність до 500 МВт у найближчі роки. Компанія також має намір побудувати ще один проєкт потужністю 650 МВт на південь від Києва.

"Ми можемо побудувати більше відновлюваних джерел енергії. Ми можемо зміцнити нашу енергетичну безпеку. Зараз ми експортуємо електроенергію з України, тому збільшення кількості відновлюваних джерел енергії може зміцнити енергетичну безпеку і ЄС", - сказав Тимченко.

Він визнав, що іноземним компаніям буде складно витрачати мільйони доларів на розвиток відновлюваної енергетики в Україні зараз через проблеми з безпекою, але вони повинні почати підготовку до того часу, коли "у нас буде більше систем протиповітряної оборони, і ми відчуємо, що ми захищені".

Удари по українській енергетиці - останні новини

У ніч на 13 лютого російські загарбники атакували Дніпро ракетами та дронами. Унаслідок атаки в місті виникли перебої зі світлом, місцева влада оголосила про евакуацію з однієї лікарні та закриття навчальних закладів.

Водночас ДТЕК повідомив про припинення виробництва електроенергії однієї з теплоелектростанцій через обстріл з боку військ РФ.

Крім того, в "Укренерго" повідомили, що росіяни пошкодили лінію, яка забезпечувала енергопостачання Запорізької атомної електростанції.

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