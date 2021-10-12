На думку Зеленського, між Україною та ЄС необхідно виробити спільне і довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи.

Україна і Євросоюз домовилися почати стратегічний енергетичний діалог високого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у промові під час саміту Україна-Євросоюз.

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"Україна готова приєднатися до співпраці в рамках ініціативи ЄС про визначення 2022-го року роком європейської оборони, адже безпека Європи нерозривно пов'язана з безпекою і незалежністю України", - зазначив президент.

За його словами, запорукою незалежності та національного суверенітету України є й енергетична безпека.

Однак, на думку Зеленського, завершення будівництва "Північного потоку-2" відкриває перед Україною нові виклики на додачу до вже існуючих.

"Ми домовилися розпочати стратегічний енергетичний діалог високого рівня. Між Україною та ЄС необхідно виробити спільне і довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи", - підкреслив глава держави.

Синхронізація з енергомережею ENTSO-E:

Синхронізація Об'єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік.

За даними оператора об'єднаної енергосистеми України-держкомпанії "Укренерго", Україна у 2022 році буде готова до тестової роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity) - Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів в 36 країнах Європи.

Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки інтеграції об'єднаної енергосистеми України в європейську енергосистему ENTSO-Е істотно підвищиться стабільність і безпека енергопостачання в Центрально-Східній Європі.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що у 2023 році Україна повністю з'єднає свою енергосистему з європейської.

11 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що Україна технічно готова з'єднати свою енергосистему з європейською.

Автор: Антоніна Доломанжи