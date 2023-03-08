Україна має особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації.

Енергосистема України наразі не має дефіциту потужності, проте все ще існує велика потреба у додатковому постачанні обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики. На цьому наголосив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час засідання Безпекового комітету Постійної ради ОБСЄ, інформує урядовий портал.

Він підкреслив, що енергетична система України стала ключовою мішенню російського агресора. Водночас вона продемонструвала надзвичайну стійкість завдяки проведеній в умовах війни синхронізації з європейською ENTSO-E, героїчній роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, які сформували міжнародну коаліцію на підтримку України та її енергетичного сектору.

"Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні", - зазначив він.

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Демченков ознайомив учасників засідання з основними напрямками, за якими буде реформуватися і відновлюватися українська енергетика.

За його словами, йдеться про стійку енергетику, що передбачає розвиток ядерної та відновлюваної генерації, а також про безпечну енергетику, запорукою якої є децентралізоване виробництво електроенергії.

Масовані удари по Україні - ситуація з енергетикою

Вже понад три тижні в Україні відсутній дефіцит електроенергії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

Російські окупанти від жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень.

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