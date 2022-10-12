Все через збільшення навантаження на енергосистему України.

НЕК "Укренерго" закликала споживачів економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці через збільшення навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" у Telegram.

Так, сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому наразі диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

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"Як показав сьогоднішній ранок, розумне електроспоживання вже має стосуватися не лише вечірніх годин, але й ранку. Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці - з 8-ї до 11-ї години і ввечері - з 17-ї до 23-ї", - йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії розповіли, що найменше навантаження на енергосистему України - вночі. Саме тоді рекомендують користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади.

Вдень просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а в ранці й особливо ввечері - звести до мінімум користування електрикою, бо саме у цей період споживання найбільше, а й отже - навантаження.

Зараз головна причина обмежень споживачів - необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники "Укренерго" мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень, зазначають у прес-службі НЕКу.

Ракетні удари РФ по Україні: наслідки для інфраструктури

Як повідомляв УНІАН, зранку 10 жовтня російські окупанти здійснили атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях та Києві. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема - влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.

Також, внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура більше ніж 30 населених пунктів.

Через руйнування енергетичної інфраструктури Україна вже припинила експорт електроенергії, чого не робила навіть коли від енергосистеми від'єднали Запорізьку АЕС - найпотужнішу у Європі.

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