У разі збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення собівартість виробництва електроенергії на ТЕС зросте на 3%.

Заплановане "Укрзалізницею" (УЗ) підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до того, що собівартість виробництва електроенергії на теплових електростанціях зросте на 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив заступник голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Сергій Чех.

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"Що для нас, енергетиків, означатиме реалізація цього наказу? Це 40-50 грн на тонну перевезеного вугілля. Це близько 3% зростання собівартості електроенергії на виході з теплової станції. Враховуючи те, що зараз працює конкурентний ринок і ціни часто бувають нижче собівартості, зростання цієї собівартості робить фактично неможливою роботу теплової генерації", - сказав він.

За словами Чеха, завдяки цьому рішенню теплова генерація стане ще менш конкурентною.

Тарифи на вантажоперевезення: що необхідно знати:

"Укрзалізниця" у два етапи планує підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, щоб поліпшити свої фінансові можливості.

Як сказано в наказі Мінінфраструктури, з 1 вересня 2021 року будуть підвищені на 8% тарифи на перевезення вантажів 1-го і 2-го тарифних класів. Наступний етап підвищення на ці класи вантажів передбачено провести з 1 січня 2022 року: для 1-го тарифного класу - на 20,4%, 2-го класу - на 6,5%.

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Автор: Дмитро Шварц