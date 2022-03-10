У разі зупинки роботи окупованих станцій ГТС України постраждає транзит газу українським та європейським споживачам.

Директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон пояснив, що від втручання окупантів з подальшою зупинкою роботи захоплених станцій може постраждати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Про це він повідомив під час Всеукраїнського телемарафону.

"По-перше, постраждає транзит, тому що через Новопсков проходить вхід від точки входу Сохрановка. Це десь одна третина від транзиту. Тому ми вимагаємо, щоб російські окупаційні війська звільнили наші об'єкти, і тоді ми будемо виконувати нашу роботу для транспортування газу українським і європейським споживачам", - сказав він.

Макогон додав, що вони не можуть керувати системою, коли в її роботу втручаються сторонні люди.

"Ми маємо розуміти, що ГТС - це об'єкти підвищеної небезпеки. Присутність там озброєних людей і людей, які не мають взагалі ніякого розуміння, як працює наша система, створює значні ризики керованості газотранспортної системи України. Ми вже поінформували наших європейських партнерів, тому ми наполягаємо, щоб озброєні люди, представники ЛНР і збройних військ Росії, негайно залишили наші об'єкти та не заважали нам виконувати нашу роботу", - зазначив керівник ОДТСУ.

Він додав, що окупаційні війська не мають наміру руйнувати об'єкти ГТС України. Окупанти кажуть, що хочуть взяти ці об'єкти під охорону.

"Зараз вони кажуть, що хочуть взяти ці об'єкти під охорону, а також вони намагаються бути присутніми на наших нарадах, задають питання, як працюють наші об'єкти. Інформації, що вони хочуть знищити ці об'єкти, поки немає", - розповів Макогон.

Він зазначив, що загроз з боку окупантів працівники ГТС України не отримували.

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