Крім того, німецькі оператори передали понад сотню одиниць обладнання.

Міжнародні партнери та донори передали НЕК "Укренерго" понад 700 млн євро кредитів для відновлення енергосистеми, яка постраждала внаслідок російських ударів.

"Так працює справжня європейська інтеграція – разом ми стаємо сильнішими і зможемо краще протистояти енергетичному шантажу Росії. Станом на сьогодні ми отримали від європейських партнерів та донорів більше 700 мільйонів євро кредитів під мінімальний відсоток. Всі ці гроші працюватимуть для того, щоб захищати українського споживача", – повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

За його словами, НЕК також отримало понад сотню одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій. Його передали німецькі оператори Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Herz. Кудрицький наголосив, що це не благодійність, а інвестиції у спільну енергобезпеку та стабільність в усьому регіоні.

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"Адже наші енергетичні мережі синхронізовані вже більше року", – пояснив Кудрицький.

Українська енергосистема

Як повідомляв УНІАН, починаючи з жовтня 2022 року Росія регулярно атакувала енергетичні об'єкти України. Окупанти хотіли залишити українців у морози без тепла і світла.

За словами експертів, щоб підготуватися до наступної зими та відремонтувати пошкоджену окупантами енергосистему необхідно змінити цінову модель ринку електроенергії.

В "Укренерго" планують посилити захист енергетичних об'єктів, щоб уникнути блекаута у разі нових ударів російських окупантів.

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