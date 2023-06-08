Це знакова подія, адже зберігання енергії дуже важливе для енергетичної системи.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала першу в Україні ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Це перше рішення комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії. Це знакова подія, адже зберігання енергії дуже важливе та корисне для енергетичної системи", - заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, функціонування установок зі зберігання електричної енергії або систем накопичення енергії суттєво сприяє збалансуванню роботи енергосистеми та підвищенню стабільності електропостачання для споживачів.

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Зберігання енергії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку систем накопичення енергії та створила передумови для розвитку технологій energy storage в Україні.

Зберігання енергії - це діяльність з використанням акумуляторів, які перетворюють електричну енергію для її зберігання, коли у системі є надлишок або низькі ціни, та відпускають електроенергію в мережу у потрібний час.

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