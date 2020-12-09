Максимальне підвищення тарифів на розподіл газу, який пропонує Нацкомісія, становить 84,7%.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила підвищення тарифів на послуги 21 газорозподільної компанії в середньому на 50%.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні 9 грудня.

Максимальне підвищення тарифів на розподіл газу, який пропонує Нацкомісія, становить 84,7%.

НКРЕКП пропонує з січня 2021 року підвищити тарифи для облгазів і міськгазів

"Вінницягаз" - 1,81 гривні за кубометр (+57%);

"Волиньгаз" - 1,7 гривні за кубометр (+45%);

"Дніпрогаз" - 1 гривні за кубометр (+42,8%);

"Дніпропетровськгаз" - 1,27 гривні за кубометр (-6%);

"Житомиргаз" - 1,82 гривні за кубометр (+54,2%);

"Закарпатгаз" - 1,97 гривні за кубометр (+44,8%);

"Запоріжгаз" - 1 гривня за кубометр (+28,2%);

"Івано-Франківськгаз" - 2,07 гривні за кубометр (+50%);

"Київгаз" - 0,33 гривні за кубометр (не змінився);

"Криворіжгаз" - 0,55 гривні за кубометр (+22%);

"Львівгаз" - 1,79 гривні за кубометр (+51,6%);

"Миколаївгаз" - 2,16 гривні за кубометр (+48%);

"Рівнегаз" - 1,84 гривні за кубометр (+48%);

"Сумигаз" - 1,39 гривні за кубометр (+35%);

"Тисмениця" - 2,55 гривні за кубометр (+84,7%);

"Харківгаз" - 2,07 гривні за кубометр (+52,2%);

"Харківміськгаз" - 0,38 гривні за кубометр (+6%);

"Хмельницькгаз" - 1,79 гривні за кубометр (+62,7%);

"Чернівцігаз" - 2,46 гривні за кубометр (+70,8%);

"Чернігівгаз" - 1,76 гривні за кубометр (+55,7%);

"Газовик" - 2,79 гривні за кубометр (+68%).

У проекті постанови регулятора сказано, що кінцеві ставки тарифів можуть бути уточнені в процесі затвердження документа.

Проект постанови буде опублікований на сайті регулятора для подальшого обговорення та прийняття остаточного рішення.

Довідка УНІАН

Раніше НКРЕКП схвалила істотне збільшення тарифів на розподіл газу з січня 2021 року для інших 22 операторів ГРС.

У жовтні 2019 року НКРЕКП внесла зміни до Порядку формування тарифів облгазів на розподіл газу таким чином, щоб плата визначалася не за фактичними обсягами споживання, а за спожитими за минулий рік.

На думку регулятора, прийняття нової методики дає протягом року рівномірне навантаження з оплати послуг споживачеві, а також прогнозованість тарифної виручки облгазів.

З січня 2020 року споживачі газу отримують дві окремі платіжки: за газ, як товар і вартість його транспортування і розподілу. Плата за розподіл газу вноситься щомісяця однаковою сумою (абонплатою).

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Автор: Бредіхіна Ганна