У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок нічної атаки росіян є пошкодження енергосистеми, але ситуація контрольована.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Facebook.

У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. На жаль, є пошкодження. Водночас станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою запобігання додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період.

Внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають – нагадали в "Укренерго".

Нічна атака "шахедів" Києва – що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 2 січня, російські війська атакували Київ та область іранськими дронами-камікадзе. Попередньо, силам ППО вдалося знищити 20 повітряних цілей.

Про вибухи повідомляли й у інших регіонах. Зокрема, силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу "Шахед" та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. Ще 3 "Шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".

Додамо, що агресор вже кілька діб поспіль атакує столицю ракетами й дронами, сподіваючись знеструмити місто. Так, у переддень Нового року ворог випустив по Україні понад 20 ракет, з них 12 було збито.

У ніч на 1 січня росіяни випустили по Київській області майже 30 безпілотників. Проте ворогу не вдалося влаштувати блекаут для українців у новорічну ніч. Тому атаки противника на цивільну інфраструктуру продовжилися.

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