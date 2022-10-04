Європейська комісія розглядає два різних сценарії.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз може зіткнутися з відключеннями електроенергії цієї зими.

Про це заявив комісар ЄС з кризового управління Янез Ленарчич, повідомляє Politico.

За словами Ленарчича, Брюссель готується до найгірших сценаріїв.

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На питання, чи знадобиться країнам ЄС допомога при стихійних лихах через енергетичну кризу, Ленарчич відповів:"Так, це цілком можливо".

Ленарчич також сказав, що Європейська комісія розглядає два різних сценарії: по-перше, "одна або невелика кількість держав-членів постраждає від "незначного інциденту, такого як відключення електроенергії", і в цьому випадку інші країни ЄС можуть підтримувати та поставляти електрогенератори, "як це відбувається під час стихійних лих", — сказав Ленарчич.

По-друге, це може зачепити "велику кількість країн", і в цьому випадку стратегічний резерв ЄС буде використаний для задоволення потреб.

Ленарчич сказав, що заходи ЄС будуть ухвалені швидко в разі надзвичайної ситуації, навівши приклади останніх років, коли генератори та паливо були доставлені в Словенію того ж дня, коли енергосистема країни була пошкоджена сніжною бурею.

Він сказав, що ЄС в цілому готується до зими криз, пояснивши, що після досвіду пандемії коронавірусу Брюссель намагається "передбачити кризи" і уникати реагування тільки в разі надзвичайної ситуації.

Експорт електроенергії:

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія.

З кінця червня обсяг комерційного експорту електроенергії в ЄС становить 100 МВт.

7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

28 липня оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії в Європу до 250 МВт.

2 вересня Україна збільшила експорт державної електроенергії.

7 вересня 2022 року Єврокомісія визначилася з ціновою стелею на електроенергію.

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