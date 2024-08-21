Тенденція зростання зберігається з квітня, однак зараз вона прискорилась.

У цьому місяці добовий обсяг постачань палива з-за кордону зріс на 30%, до 4,87 тис т. Про це з посиланням на консалтингову групу "А-95"‎ повідомляє Enkorr.

Тенденцію на зростання можна було бачити з квітня 2024-го, але в цьому місяці обсяги добових постачань сягнули максимальних показників.

Збільшення імпорту високооктанового палива протягом останніх місяців пов’язують з сезонним зростанням попиту. До того ж у серпні на ринку почалась підготовка до вересневого підвищення акцизу.

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"‎Реалізація в роздробі в серпні практично не змінилася, але на очікуваннях зростання ставок акцизу компанії везуть більше, ніж потрібно"‎, – приводить портал слова представника однієї з мереж.

Попит на внутрішньому ринку задовольняли в основному за рахунок збільшення постачань бензину з півдня.

В серпні компанії активно купували грецьке паливо – за 18 днів місяця імпортерами було ввезено 19,4 тис т бензину. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого місяця, це на 10,8 тис т більше.

Приріст обсягів постачань з румунської території виявився більш скромним – цей напрямок забезпечив 20,1 тис т палива, що на 3,3 тис т більше у порівнянні з 18 днями липня.

За словами учасників ринку, в третій декаді місяця імпорт бензину піде на спад, адже багато кампаній запланували постачання до 20-го серпня.

Так вони намагаються встигнути спрацювати за старими ставками акцизу. Аналітики прогнозують, що загалом в цьому місяці імпорт бензину буде становити 120-130 тис т.

Ціни на пальне – прогноз на осінь

Нагадаємо, раніше у парламентському комітеті з питань фінансової, податкової та митної політики схвалили до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне.

Втім, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн вважає, що ніяких "екстремальних сценаріїв" з цінами на пальне восени чекати не слід. Експерт прогнозує, що по бензину та дизелю коливання складуть 1,5-2 гривні.

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