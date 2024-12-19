Відключення світла 20 грудня: енергетики повідомили, чи діятимуть завтра графіки

Віялові відключення світла на п'ятницю, 20 грудня, не заплановані. Про це повідомляється у застосунку "Київ Цифровий".
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - йдеться у повідомленні сервісу.
Гендиректор енергетичної компанії "YASNO" Сергій Коваленко теж повідомляє, що в планах на завтра відключень немає.
"Завтра без відключень. Але не забувайте про економію у пікові години. А також те, що настав час заплатити за світло", - написав він у своєму Фейсбуку.
Офіційні канали "Укренерго" наразі нічого не повідомляють про можливі планові відключення світла у п'ятницю.
Ситуація в енергетиці: останні новини
Як писав УНІАН, ситуація з відключеннями світла може змінюватися, але блекаутів в Україні не буде. Цього року українська енергосистема підготовлена значно краще, ніж попередньої зими, запевнив член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.
За його словами, гарантами стабільності системи сьогодні виступають атомні та гідролектростанції, які працюють на повну потужність. За сприятливої погоди відключення будуть мінімальними, запевнив нардеп.