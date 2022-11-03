Обмеження запровадили для всіх категорій споживачів.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях запроваджують тимчасові обмеження електропостачання.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", ввечері, 2 листопада, компанія була вимушена надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Зазначається, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

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"Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", – додали в "Укренерго".

Відключення електроенергії в Україні

Після масованих ракетних ударів РФ по енергентичних обʼєктах України, які агресор здійснював протягом жовтня 2022 року, в регіонах почалися аварійні та стабілізаційні відключення світла.

Раніше повідомлялося, що в Сумській, Полтавській та Харківській областях запроваджують обмеження споживання електроенергії. Графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми виявилось недостатньо.

Екстрені відключення споживачів від електроенергії також розпочалися в Київській області. Зазначається, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

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