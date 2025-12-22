Це стало однією з найбільших скоординованих логістичних операцій Європейської комісії.

Україна отримала теплову електростанцію з Литви. Логістична операція тривала майже рік, повідомляє Міністерство енергетики України.

"‎Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн. Серед них 40 були негабаритними вантажами, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен", – йдеться у повідомленні.

‎Транспортувати компоненти допомогло Польське урядове агентство стратегічних резервів. Завдяки наданому обладнанню Україна змогла провести аварійні ремонти в кількох регіонах.

Відео дня

Повідомляється, що теплова електростанція забезпечить потреби в електриці для мільйона споживачів.

Сама логістична операція стала частиною комплексної відповіді Євросоюзу на агресію Росії. Станом на сьогодні енергетичний сектор України отримав від ЄС 9,5 тисячі генераторів та 7,2 тисячі трансформаторів через Механізм UCPM.

Всього Європейська комісія виділили понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставили понад 160 тисяч тонн допомоги.

Ситуація в енергосистемі України – головні новини

Останні тижні росіяни регулярно атакують дронами та ракетами Одещину, через що ситуація там різко погіршилася. Через постійні російські удари в регіоні навіть оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня.

За словами депутата Одеської районної ради Сергія Сізоненка, останніми днями ситуація з електропостачанням в Одесі дещо покращилася. Тепло та воду вже подають в будинки мешканців міста.

Вас також можуть зацікавити новини: