Ціле місто залишилося без світла: наслідки нічної атаки РФ по енергетиці

Ворог продовжує методично обстрілювати об’єкти генерації та передачі електроенергії.

В ніч на 5 січня російські окупанти здійснили чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України. Про це під час брифінгу повідомив заступник Міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко.

За його словами, внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також на ранок були знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області.

Загалом найскладніша ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнюється постійними обстрілами. Споживачі на цих територіях протягом довгого часу залишаються без світла.

Відео дня

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація", – зазначає Вʼязовченко.

Під час виконання таких робіт бригада АТ "Харківобленерго" була атакована ворожим дроном. На щастя, постраждалих немає.

"Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження мереж внаслідок бойових дій. Причому майже 20 разів ворог бив цілеспрямовано по об’єктах енергетичної інфраструктури", – констатує замміністра.

Вʼязовченко каже, що в цілому ситуація в енергосистемі складна, але контрольована. Україна імпортує електроенергію з Європи, в більшості регіонів для балансування енергосистеми застосовуються графіки обмеження споживання.

Удари РФ по енергетиці України – головні новини

Окупанти продовжують бити по енергетичній інфраструктурі України, не рахуючись з правилами радіаційної безпеки. Так, в ніч на 3 січня тимчасово окупована ЗАЕС втратила живлення з однією з високовольтних ліній внаслідок бойових дій. Також на ранок суботи була знеструмлена частина споживачів на Миколаївщині.

Енергетик Сергій Переверза вказує на те, що ворог зараз застосовує нову тактику, аби методично руйнувати енергетичну інфраструктуру України. Так, росіяни кілька днів поспіль цілодобово обстрілюють одну і ту саму підстанцію, поки не зруйнують її вщент.

Вас також можуть зацікавити новини: