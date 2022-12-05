Україна не продає та не купує електроенергію.

На цей час в України немає комерційного експорту та імпорту електроенергії. Однак енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи. Вона отримує певні обсяги електроенергії від систем європейських країн і віддає ті самі обсяги в їх системи, таким чином балансуючи їх.

Як повідомив у Facebook глава постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, Україна здійснює обмін ресурсом з Європою в рамках балансування енергосистем, але не варто це плутати з комерційним продажем або купівлею електроенергії.

"На сайті entsoe.eu є дашборд з вкладкою Scheduled Commercial Exchanges, тобто комерційні поставки. Там в України й на імпорт, й на експорт — нічого. Також є вкладка Cross-Border Physical Flow, де є результат балансування систем", — зазначив Коваленко.

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Коваленко підкреслив, що зараз Україна повертається до планових графіків, але порадив враховувати, що від них можуть бути незначні відхилення для балансування.

Також він зазначив, що триває тенденція зниження дефіциту електроенергії. Він зазначив, що енергетикам вдалося під'єднати до системи новий обсяг потужності — додаткові блоки атомної та теплової генерації, також вдалося відновити кілька ліній і підстанцій.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

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